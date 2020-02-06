В Нижнем Тагиле у кинотеатра «Родина» появился новый светофор

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, это связано с высокой аварийностью на данном пешеходном переходе. За прошлый год там произошли три аварии, один человек погиб. Для увеличения безопасности Госавтоинспекция выдала администрации города предписание на установку светофора. Работать он начнет уже на следующей неделе.