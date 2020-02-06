В Нижнем Тагиле у кинотеатра «Родина» появился новый светофор
Сегодня, 18:27ОбществоФото: ИА «Все новости»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 февраля на проспекте Ленина возле кинотеатра «Родина» начались работы по монтажу нового светофора, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, это связано с высокой аварийностью на данном пешеходном переходе. За прошлый год там произошли три аварии, один человек погиб. Для увеличения безопасности Госавтоинспекция выдала администрации города предписание на установку светофора. Работать он начнет уже на следующей неделе.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей