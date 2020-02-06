В Нижнем Тагиле в трех специальностях выберут лучших молодых профессионалов
С 3 по 7 февраля в Нижнем Тагиле на базе Нижнетагильского профессионального колледжа им. Н. А. Демидова проходят соревнования VIII открытого регионального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы». Участники — начинающие модельеры, делопроизводители и экскурсоводы, сообщает пресс-служба мэрии.
Всего в конкурсе соревнуются 31 человек, которые обучаются в колледжах Свердловской области, Оренбурга, Твери и Нижнего Новгорода по направлениям «Технологии моды», «Организация экскурсионных услуг» и «Документационное обеспечение и архивоведение».
Соревнования проходят в новых мастерских, оснащенных современным оборудованием по стандартам WorldSkills. Участники по заданию конкурса разрабатывали конструкцию платья, раскраивали и шили юбку по готовым лекалам, регистрировали кадровые документы, составляли согласия на обработку персональных данных новых сотрудников, придумывали экскурсию по городу для волонтеров и гостей чемпионата.
Кроме того, в рамках чемпионата проведен конкурс «Навыки мудрых», где свое мастерство показали уже опытные участники по компетенции «Организация экскурсионных услуг». Победителем стала преподаватель Демидовского колледжа, старший методистгородской станции юных туристов «Полюс» Татьяна Сыскова.