В Нижнем Тагиле в трех специальностях выберут лучших молодых профессионалов

Всего в конкурсе соревнуются 31 человек, которые обучаются в колледжах Свердловской области, Оренбурга, Твери и Нижнего Новгорода по направлениям «Технологии моды», «Организация экскурсионных услуг» и «Документационное обеспечение и архивоведение».

Соревнования проходят в новых мастерских, оснащенных современным оборудованием по стандартам WorldSkills. Участники по заданию конкурса разрабатывали конструкцию платья, раскраивали и шили юбку по готовым лекалам, регистрировали кадровые документы, составляли согласия на обработку персональных данных новых сотрудников, придумывали экскурсию по городу для волонтеров и гостей чемпионата.