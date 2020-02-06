В Нижний Тагил на гастроли приедет московский «Ведогонь-театр»

С 13 по 15 марта можно будет посмотреть детскую сказку Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави», а также три комедии для взрослых: «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского, «Пришёл мужчина к женщине» Семёна Злотникова, а также «Убийственный и неповторимый» Алана Эйкборна.

«Ведогонь-театр» существует в одном из административных округов Москвы — Зеленограде более 20 лет. Театр не раз становился участником и лауреатом различных театральных фестивалей, а основу его репертуара составляет отечественная и зарубежная классика, но и современную драматургию они тоже ставят, рассказывает завлит Нового молодёжного театра Елена Дрокова.

Также завлит добавила, что пока видела спектакли «Ведогонь-театра» только по фото.

Комедии — то, что нашему зрителю должно понравиться. Разные совершенно. Да и Киплинга у нас в Тагиле ещё не было. У него особый мир — властвуют силы природы, при этом четкое добро и зло,рассказала Елена Дрокова.