В Свердловской области свидетельства о рождении детей будут выдавать в роддомах
Сегодня, 19:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области можно будет получить свидетельство о рождении ребенка сразу в роддоме при выписке. Об этом на пресс-конференции рассказала замначальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.
Родителям не нужно будет дополнительно приходить в отделение ЗАГС, что существенно сэкономит время и упростит процедуру,отметила Храмова.
Первое рабочее место для сотрудника ЗАГС, по ее словам, появится в первом квартале текущего года в перинатальном центре Областной детской клинической больницы. В будущем такая услуга появится во всех родильных отделениях Свердловской области.
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