В Свердловской области свидетельства о рождении детей будут выдавать в роддомах

Родителям не нужно будет дополнительно приходить в отделение ЗАГС, что существенно сэкономит время и упростит процедуру,отметила Храмова.

Первое рабочее место для сотрудника ЗАГС, по ее словам, появится в первом квартале текущего года в перинатальном центре Областной детской клинической больницы. В будущем такая услуга появится во всех родильных отделениях Свердловской области.