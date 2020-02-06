Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за избиение 80-летнего отца-инвалида

48-летний мужчина в июне 2019 года несколько раз ударил по голове и лицу своего 80-летнему отцу, являющемуся инвалидом первой группы по зрению. Когда пожилой мужчина упал на пол, подсудимый продолжил его избивать, нанося удары по голове, ногам и ребрам своего отца.

Подсудимый причинил своему престарелому отцу телесные повреждения в виде перелома шести ребер, ссадины теменно-затылочной области, которые экспертом расценены как причинившие вред здоровью средней тяжести, рассказали в прокуратуре.