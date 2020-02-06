Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за избиение 80-летнего отца-инвалида
Суд приговорил жителя Екатеринбурга, которого обвиняли в избиении отца, к одному году и шести месяцам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
48-летний мужчина в июне 2019 года несколько раз ударил по голове и лицу своего 80-летнему отцу, являющемуся инвалидом первой группы по зрению. Когда пожилой мужчина упал на пол, подсудимый продолжил его избивать, нанося удары по голове, ногам и ребрам своего отца.
Подсудимый причинил своему престарелому отцу телесные повреждения в виде перелома шести ребер, ссадины теменно-затылочной области, которые экспертом расценены как причинившие вред здоровью средней тяжести, рассказали в прокуратуре.
Через несколько месяцев сын угрожал отцу убийством и вновь избил его. По материалам дела, мужчина хотел заселиться в его квартиру. Суд признал его виновным по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».