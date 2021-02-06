Будет ли идеальной для жителей интеллектуальная транспортная система в Нижнем Тагиле?

В администрации Нижнего Тагила рассказывают, что в планах задействовать еще 34 светофорных объекта в системе, позволяющей пропускать движение со стороны Южного подъезда, со стороны города Екатеринбурга в сторону Нижней Салды. Плюс планируется связать эти два выхода из города с центральной частью города. В этом году в намерениях также запустить еще два модуля: контроль работы пассажирского транспорта и контроль работы коммунальной техники. В перспективе в модуль войдут умные остановки и фиксация нарушений.