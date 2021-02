Будет ли идеальной для жителей интеллектуальная транспортная система в Нижнем Тагиле?

Трехфазные светофоры появились в Нижнем Тагиле в 2020 году. Но среди участников дорожного движения до сих пор царит неразбериха. Жалобы поступают и от пешеходов, и от водителей. Получится ли прийти к компромиссу после введения интеллектуальной транспортной системы, разбиралось TagilCity.ru.

Движение пешеходов и автомобилистов в Нижнем Тагиле не первый месяц регулируется по-новому. В Нижнем Тагиле реализовали начальный этап автоматической системы управления дорожного движения. Был переоборудован 21 перекресток, который позволил разгрузить центр города. Светофорные объекты появились на улицах: Проспект Ленина от Мира до Островского, Карла Маркса от Мира до Островского, улица Газетная от гимназии 18 до улицы Мира. Управление умными светофорами На координируемых светофорах ввели четыре программы отсчета времени. Отсчет секунд ведется в зависимости от времени суток и загруженности дорог. По словам директора МБУ «Сигнал-3» Вячеслава Сизова, заложены программы из расчета смены интенсивности и направления движения основного потока. В первой половине дня работают программы «Утро», «День». Вечером движение идет в обратную сторону, естественно, программа «Вечер». И программа «Ночь», когда машин очень мало, поэтому она по минимуму отрабатывает временные циклы и не мешает пропуску транспорта, сообщил Вячеслав Сизов. По словам Вячеслава Сизова, систему предстоит в будущем достраивать. Вероятно, к имеющимся программам добавят еще, учитывая разную интенсивность движения в часы пик, и получится не менее одиннадцати режимов. Photo: tagilcity.ru К светофорам прикреплен ящик. Это компьютер, который через GSM модуль принимает и передает сигнал в центр обработки данных. Центр координирует, через каждые 10 секунд спрашивает: «Ты рабочий или не рабочий». Он ему отвечает, то есть сигнал приходит, отметил Вячеслав Сизов. Информация от светофоров поступает в ЦОД. Объект был создан в 2020 году и представляет собой контейнер, по габаритам длиной пятнадцать метров, шириной четыре метра, высотой три метра. Это мозг интеллектуальной транспортной системы. Контейнерный центр обработки и хранения данных предназначен для получения, обработки, хранения поступающей информации от светофоров, датчиков транспорта, системы мониторинга транспортных потоков, рассказал TagilCity.ru начальник комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» Александр Божко. Photo: tagilcity.ru Данные в ЦОДе хранятся не более месяца. Как говорит Александр Божко, в планах развитие системы управления транспортными потоками и системы управления пассажироперевозками. Центр обработки данных передает информацию о светофорах в центр управления, по-другому ЦУП. Диспетчерская служба занимается мониторингом светофорных объектов, в случае выявления неисправностей светофоров мы отправляем ремонтные службы для устранения неисправностей и контролируем их выполнение, поделился инженер-технолог Алексей Ольховский. Центр управления принимает заявки о неисправностях светофоров от жителей и служб города. Специалисты настраивают временной промежуток, ставят режим работы светофорных объектов, согласуют его с ГИБДД. Photo: tagilcity.ru Реально ли водителям поймать «зеленую волну» У тагильчан появилась возможность безостановочно передвигаться по центральной части города, где поставлена интеллектуальная транспортная система. «Зеленая волна» — это автоматическая система светофорного регулирования, обеспечивающая безопасное движение транспортных средств. «Зеленая волна» вводится для того, чтобы не было пробок, не было затруднений в движении транспорта на центральных, основных, магистральных улицах — там, где большой поток транспорта идет, отметил заместитель начальника ГИББД Сергей Бернгардт. В центре Нижнего Тагила возможно поймать «зеленую волну», нужно только соблюдать рекомендуемый скоростной режим. Порядка 37,5 км в час для данного движения. Если автомобиль двигается быстрее, соответственно он не попадет. Еще есть остановки трамвая, которые замедляют поток, когда происходит высадка пассажиров, сказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Водители отмечают, что иногда попадают на «зеленую волну», но не регулярно и не на всей протяженности улиц. Редко, но бывает удаётся проехать по зелёной волне. Есть у нас определенные участки, где реально можно, если повезёт, отметила водитель. Пешеходы перестали подставлять водителей При прежнем двухфазном светофоре было пересечение пешеходных и транспортных потоков. Возникали ситуации, когда водитель не предоставлял преимущество движения и допускал наезды на пешеходов. После смены режимов пешеходы привыкли не сразу: некоторые до сих пор начинают переходить дорогу, если автомобилям в попутном направлении горит зеленый свет. Не все пешеходы были в курсе работы светофоров, особенно это касается пожилых людей, которые не столь внимательны. Они могли начать переходить дорогу на красный свет, видимо, думая, что светофор неисправен. Это создавало угрозу ДТП, рассказал автовладелец. Как сообщил TagilCity.ru Сергей Бернгардт, выделение отдельной пешеходной фазы светофоров снижает подобные ДТП. По его словам, в данном случае есть только два варианта, когда возможен наезд на пешеходов. Первый — пешеход нарушает, переходя на красный. И второй — нарушает водитель, въезжая на красный. Теперь такой ситуации на данных перекрестках, когда водитель въезжает на свой разрешающий и пешеход идет на свой разрешающий, и происходит ДТП — нет, пояснил Сергей Бернгардт. Водителям приходится долго ждать Некоторые водители отнеслись к нововведению скептически. Отметили, что в городе начались объезды по закоулкам и дворам, чтобы срезать путь. По замечаниям некоторых автовладельцев, после изменений они ощутили и рост расхода топлива, а у кого-то привычный путь стал занимать гораздо больше времени. Перекрестки не становятся безопаснее, скорее наоборот, потому что когда стоишь и ждешь каждый светофор по 90 секунд, то уже хочется проехать на «красный», лишь бы не стоять, сказал водитель. Раньше из дома до работы доезжала за 7 минут, сейчас у нас «безопасные» трехфазки и в лучшем случае дорога занимает 15-20, стоишь везде и ждешь, заметила автоледи. Photo: tagilcity.ru С позиции пешеходов тоже не все так радужно Пешеходы стали жаловаться на длительное ожидание у перекрестков без возможности пройти. Критично отнеслись ко времени, которое требуется, чтобы попасть на другую сторону и запрету пересечения дороги по диагонали. Трехфазные светофоры очень неудобны для пешеходов, приходится ждать 1,5 минуты, чтобы перейти дорогу, так ещё и на «зелёный» свет для пешеходов водители проезжать успевают. Такая проблема на перекрёстке Пархоменко — Карла Маркса, родители с детьми идут в поликлинику, и тут же едут машины, рассказала редакции жительница. Как это может нравиться? Бежишь как сумасшедший, чтобы успеть. Ждать-то неохота. Они мало того, что горят одновременно, их потом ждать стоять целую минуту. Особенно зимой. Вообще прекрасно. Особенно в минус 30, поделилась тагильчанка. Проблемой тагильчане называют слишком короткий интервал для перехода: пожилые люди и пешеходы с детскими колясками с трудом успевают перейти дорогу. Когда делали эти светофоры, не учитывали время перехода пешеходов через дорогу. То есть учитывали только один фактор — фактор проезда машин, пожаловался житель. Кто-то из пешеходов пытается перейти дорогу по диагонали, поскольку на перекрестках с трехфазными светофорами пешеходам разрешен переход в обоих направлениях. Однако без наличия диагональной разметки на дороге такой маневр запрещен. Смысл было включать синхронные светофоры налево и направо, квадрат делать полностью освобожденный, когда несколько потоков проходит, если нельзя делать диагональный переход, возмущается тагильчанин. В администрации подтвердили TagilCity.ru, что рассматривают нанесение на перекрестки разметки по диагонали, но для этого необходим комплекс мер. Photo: tagilcity.ru Необходимо переоборудовать сами перекрестки, то есть оборудовать знаками, соответствующими Госту, и выходами ограждения — все должно быть поменяно. Но рассматриваем мы уже в этом году, могут быть пилотные перекрестки, выделил Егор Копысов. Пока только на пути к созданию идеальной системы Новая транспортная система еще нуждается в корректировке, считают тагильчане. В настоящее время пока не довольны как водители, так и пешеходы. Удобно ли стало ездить при трехфазных светофорах в отличие от двухфазных? В Тагиле — нет. Данная фишка очень крута для большого города и потока машин, а в маленьком городе, где на светофоре три-пять машин, абсолютно бесполезно, только время теряешь, поделился водитель. Мне кажется, не анализировали ситуацию именно со стороны пешеходных переходов. После этой новости ничего не поменяется, потому что приоритет всегда будет на стороне машин. Вот когда наши чинуши будут пешочком ходить по дорогам, а не на машинках ездить, вот тогда может быть что-то поменяется, сказал житель. Сейчас пешеходам просто по пяткам едут. Просто летят. У меня на глазах чуть мужика не сбили. На зеленый сигнал светофора, он уже горел три секунды, пролетает десятка и в кювет юзом сдает. Там мужик чудом вообще уцелел. И дальше поехала. И мужик дальше пошел. Отлично посидели, думаю. Вообще красавцы, поделился наблюдением на дороге тагильчанин. Общественник Никита Чапурин заметил, чтобы автомобилисты и пешеходы не мешали друг другу при движении, в первую очередь необходимо провести анализ дорожно-уличной сети города и привести количество светофоров, пешеходных переходов и искусственных неровностей в соответствие с нормативами и здравым смыслом. По его мнению, на данный момент движение автомобилей и пешеходов в городе не упорядочено. Городское хозяйство рассматривает дорожную обстановку на отдельно взятых участках, не учитывая, как изменится движение на прилегающих улицах. В современных полисах разрабатывают интерактивную модель города, на которой можно моделировать изменения дорожного движения, сказал TagilCity.ru Никита Чапурин. По словам общественника, до интеллектуальной транспортной системы Нижнему Тагилу понадобится ещё несколько лет. УГМК только начали работу по анализу транспортных и пешеходных потоков. В администрации Нижнего Тагила рассказывают, что в планах задействовать еще 34 светофорных объекта в системе, позволяющей пропускать движение со стороны Южного подъезда, со стороны города Екатеринбурга в сторону Нижней Салды. Плюс планируется связать эти два выхода из города с центральной частью города. В этом году в намерениях также запустить еще два модуля: контроль работы пассажирского транспорта и контроль работы коммунальной техники. В перспективе в модуль войдут умные остановки и фиксация нарушений.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter