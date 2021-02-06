Екатеринбуржцу грозит год тюрьмы за взятку в 500 рублей

Екатеринбуржцу грозит год тюрьмы за взятку в 500 рублей

Сегодня, 11:01ОбществоPhoto: пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу
Автомобилисту из Екатеринбурга грозит год лишения свободы за взятку, которую он предложил сотрудникам ГИБДД.

Накануне был задержан 40-летний мужчина, который предложил сотрудникам ДПС взятку. Нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.

Водителя «Хенде» остановили в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Для составления протокола мужчину пригласили в служебный автомобиль, там он предложил инспекторам ГИБДД «решить вопрос на месте». Автоинспекторы предупредили мужчину о незаконности его действий. Однако нарушитель оставил деньги на консоли передней панели служебного автомобиля.

Инспекторы ГИБДД вызвали на место следственно-оперативную группу. Она зафиксировала факт дачи взятки в сумме 500 рублей и составила необходимые процессуальные документы.

В этот же день в отношении жителя Екатеринбурга было возбуждено уголовного дело по ст. 291.2. УК РФ за мелкое взяточничество. Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
ГИБДДуголовное деловзяткаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы