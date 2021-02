Екатеринбуржцу грозит год тюрьмы за взятку в 500 рублей

Автомобилисту из Екатеринбурга грозит год лишения свободы за взятку, которую он предложил сотрудникам ГИБДД.

Накануне был задержан 40-летний мужчина, который предложил сотрудникам ДПС взятку. Нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу. Водителя «Хенде» остановили в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Для составления протокола мужчину пригласили в служебный автомобиль, там он предложил инспекторам ГИБДД «решить вопрос на месте». Автоинспекторы предупредили мужчину о незаконности его действий. Однако нарушитель оставил деньги на консоли передней панели служебного автомобиля. Инспекторы ГИБДД вызвали на место следственно-оперативную группу. Она зафиксировала факт дачи взятки в сумме 500 рублей и составила необходимые процессуальные документы. В этот же день в отношении жителя Екатеринбурга было возбуждено уголовного дело по ст. 291.2. УК РФ за мелкое взяточничество. Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года. Напомним, в Екатеринбурге будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол. На Урале будут судить за взятки бывших инспекторов ГИБДД и инструкторов автошкол

