«Лиза Алерт»: закон об определении местоположения пропавших будет спасать жизни

Принятие закона об определении местоположения пропавших россиян даст возможность спасти множество жизней. На данный момент документ надо внимательно проработать, считает руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Волонтер отметил, что обычно попавшие в беду россияне имеют при себе сотовый телефон. Однако за минувший год члены отряда «Лиза Алерт» не успели к гражданам 976 раз. Все эти люди держали в руках смартфон. Граждане до последнего надеялись на спасение, пишет Newsnn.ru. Решить проблему могут поправки в закон. Это предложение изучают члены нижней палаты парламента России. В настоящее время депутаты готовятся ко второму чтению, сообщили в поисково-спасательном отряде. Григорий Сергеев добавил, что в сегодняшнем виде законопроект позволит спасти до 10% лиц, нуждающихся в помощи. Чиновники обязаны одобрить поправки. Нововведения дадут возможность вовремя спасти 70%. Проект обсуждают представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и работники силовых органов. Совместно получится решить проблему слишком широких толкований понятий или отсутствия нормальных толкований, уверен Сергеев. Все согласны, что право на жизнь первично. Нельзя охранять тайну связи и не обращать внимания на жизнь. Но в наши дни происходит именно так, жалуется председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В Минцифры РФ должны сделать так, чтобы никто не имел доступ к звонкам и СМС россиян. Однако в случае беды волонтерам надо позволить отслеживать телефоны. Обезопасить граждан реально только тщательно проработав законопроект и проведя общественные слушания. Ключевая задача кроется в получении инструмента спасения, подытожил Григорий Сергеев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter