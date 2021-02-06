Пенсионерка-пикетчица и «ковид» посмертно. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге внук оспаривает посмертный диагноз 85-летней бабушки. По его словам, родственницу госпитализировали с пролежнем, а по справке она умерла от коронавируса. Внук отметил, что мазки на инфекцию были отрицательными, однако в справке о смерти среди причин указан именно коронавирус. По мнению мужчины, пенсионерку «записали в ковидные», чтобы больница получила за нее больше денег.