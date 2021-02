Пенсионерка-пикетчица и «ковид» посмертно. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 6 февраля.

В Екатеринбурге полицейские взяли под стражу 79-летнюю пенсионерку, которая проводила одиночный пикет. В руках женщина держала плакат в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В результате ее отвели в опорный пункт полиции. Перед этим сотрудники правоохранительных органов оповестили, что екатеринбурженка находится без маски, тем самым нарушая санитарно-эпидемиологические правила. В Екатеринбурге полицейские задержали проводящую одиночный пикет пенсионерку В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность травмированного мужчины, которого нашли 5 февраля в 08.40 на обочине в районе дома на улице Пихтовая, 30. Мужчина с многочисленными травмами лежал в сугробе. На вид пострадавшему около 60 лет. Предполагается, что он попал в дорожно-транспортное происшествие. Тагильская полиция устанавливает личность найденного на Вагонке мужчины с травмами В Екатеринбурге стражи порядка выясняют обстоятельства смерти двух мужчин на снегоходе. Авария произошла 5 февраля на 67 километре автодороги ЕКАД. По предварительной информации, водитель снегохода буксировал снегокат с пассажиром, но не смог обеспечить постоянный контроль за транспортным средством, в результате чего столкнулся фурой «МАН». В ДТП скончался 31-летний водитель снегохода и пассажир снегоката, личность которого сейчас устанавливается. Стали известны подробности смертельного ДТП с участием снегохода в Екатеринбурге В Екатеринбурге внук оспаривает посмертный диагноз 85-летней бабушки. По его словам, родственницу госпитализировали с пролежнем, а по справке она умерла от коронавируса. Внук отметил, что мазки на инфекцию были отрицательными, однако в справке о смерти среди причин указан именно коронавирус. По мнению мужчины, пенсионерку «записали в ковидные», чтобы больница получила за нее больше денег. Записали в ковидные: уралец обвинил больницу в неправильном диагнозе умершей бабушке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter