Свердловчане отсудили часть денег за VIP-билеты на концерт Scorpions

Свердловчане отсудили часть денег за VIP-билеты на концерт Scorpions

Сегодня, 11:25ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловчане, которые купили билеты в VIP-партер на концерт группы Scorpions, отсудили часть денег за билеты, сообщает пресс-служба областного суда.

Концерт состоялся в октябре 2019 года в Екатеринбурге в КРК «Уралец». Оказалось, что организатор расположил фан-зону перед VIP-партером. Из-за этого людям, которые купили билеты за 12 тысяч рублей пришлось не смотреть концерт, а только слушать, так как им был закрыт обзор сцены.

41 человек обратился в Свердловскую региональную общественную организацию «Уральская палата защиты потребителей», а те подали иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении истцы просили уменьшить стоимость билетов, выплатить неустойку и компенсацию морального вреда по 30 тысяч рублей каждому.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. С организаторов взыскали в пользу 20 истцов по 30% от оплаченной суммы за билеты, неустойку по две тысячи рублей, компенсацию морального вреда по тысяче рублей и штраф от взысканных сумм по 25%. 21 человек не смог предоставить доказательства того, что они приобрели билеты и находились на концерте, поэтому им было отказано в иске.

Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, жительница Екатеринбурга отсудила у организаторов деньги за травму, которую она получила на концерте LittleBig.

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