Свердловские полицейские помогли добраться домой первокласснику в 30-градусный мороз

Согреваясь в патрульном автомобиле, мальчик пояснил, что обычно его забирает отец после занятий. Однако в этот день ребенок не смог предупредить его, что уроки закончились раньше, так как у него закончились деньги на счету телефона. Тогда первоклассник решил пойти домой самостоятельно. Он преодолел сам по трассе более полутора километров.