Свердловские полицейские помогли добраться домой первокласснику в 30-градусный мороз

В Свердловской области сотрудники ГИБДД в мороз помогли добраться домой первокласснику, идущему из школы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мальчика заметили на обочине автоинспекторы, которые патрулировали в морозы оживленную трассу «Верхняя Пышма — Невьянск». Начальник ГИБДД Верхней Пышмы майор полиции Денис Митряшов и командир отдельного взвода ДПС капитан полиции Игорь Каптиев остановившись возле ребенка и выяснили причину его нахождения на дороге. Оказалось, что мальчик шел домой из школы в селе Балтым в дачный кооператив «Приозерное». У него закончились раньше уроки и он решил преодолеть расстояние в три километра пешком. Школьник плакал, он пожаловался, что сильно замерз. Согреваясь в патрульном автомобиле, мальчик пояснил, что обычно его забирает отец после занятий. Однако в этот день ребенок не смог предупредить его, что уроки закончились раньше, так как у него закончились деньги на счету телефона. Тогда первоклассник решил пойти домой самостоятельно. Он преодолел сам по трассе более полутора километров. Автоинспекторы отвезли ребенка домой и передали отцу возле дома. Мужчина поблагодарил автоинспекторов за помощь ребенку и пообещал провести с ним беседу. В ходе выяснения обстоятельств происшествия установлено, что классный руководитель школьника не довела должным образом до родителей информацию о времени окончания уроков. Она отправила сообщение в родительский чат и не проконтролировала всех ли детей забрали. Информацию об инциденте направили для проверки в местное Управление образования и подразделение ПДН. Напомним, в поселке Суходойка Свердловской области инспекторы ГИБДД помогли отцу с двумя детьми, дом которых был уничтожен при пожаре. На Урале полицейские помогли лишившемуся в пожаре дома отцу с двумя детьми

