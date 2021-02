В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали у южного автовокзала 79-летнюю пенсионерку, проводящую одиночный пикет.

В руках у женщины был плакат в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ее увели в опорный пункт полиции, сообщает Znak со ссылкой на правозащитника Сергея Зыкова. По его словам, перед задержанием стражи порядка предупредили, что пенсионерка нарушает санитарно-эпидемиологические правила и находится без маски. Напомним, 2 февраля, после того, как оппозиционеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный, в десяти городах России на митингах было задержано 1 216 человек. После оглашения приговора Навальному в России было задержано более тысячи человек

