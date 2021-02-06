В Нижнем Тагиле ожидается ухудшение дорожных условий из-за гололеда

В Нижнем Тагиле ожидается ухудшение дорожных условий из-за гололеда

Сегодня, 15:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает о возможном увеличении количества ДТП из-за гололеда, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Водителям при движении необходимо соблюдать дистанцию и помнить про боковой интервал между автомобилями. При появлении гололеда на дороге нужно снижать скорость до минимума, для того, чтобы в случае возникновения опасности, была возможность предотвратить ДТП.

В случае обнаружения на трассах пешеходов в темное время, просьба сообщить о таких случаях в дежурную часть ГИБДД по телефону: 47-70-01.

Пешеходы также должны быть осторожны. Переходить дорогу нужно только на пешеходном переходе. Перед выходом на проезжую часть необходимо остановиться и убедиться в отсутствии автомобилей. Если машины есть, надо дождаться остановки транспортных средств до конца, а затем переходить дорогу. В темное время суток и при снегопаде важно использовать светоотражающие элементы на одежде.

Напомним, в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающегося резкого похолодания и сильных снегопадов.

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