Блогер в Нижнем Тагиле будет оштрафован за зацепинг со сноубордом

Блогер в Нижнем Тагиле будет оштрафован за зацепинг со сноубордом
Блогер в Нижнем Тагиле будет оштрафован за зацепинг со сноубордом
Сегодня, 18:57ОбществоФото: скриншот видео
Проверку видео, на котором человек катался на сноуборде, зацепившись тросом за трамвай и автомобиль, начала ГИБДД в Нижнем Тагиле.

Такие опасные развлечения запрещены правилами дорожного движения (ПДД). Наказание за это нарушение понесут как водители, так и тот, кто катается. Каждый человек, должен понимать, что для прогулок, активного отдыха и развлечений существуют определенные для этого места, там, где не будет риска для жизни и здоровья. Административный штраф, не соизмерим с ценой человеческой жизни, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате по данному факту назначена проверка, а виновных привлекут к ответственности. В ГИБДД сообщили, что сноубордисту грозит штраф в размере 800 рублей, а водителю трамвая и автомобиля — по одной тысяче рублей.

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