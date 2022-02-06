Блогер в Нижнем Тагиле будет оштрафован за зацепинг со сноубордом

Проверку видео, на котором человек катался на сноуборде, зацепившись тросом за трамвай и автомобиль, начала ГИБДД в Нижнем Тагиле.

Такие опасные развлечения запрещены правилами дорожного движения (ПДД). Наказание за это нарушение понесут как водители, так и тот, кто катается. Каждый человек, должен понимать, что для прогулок, активного отдыха и развлечений существуют определенные для этого места, там, где не будет риска для жизни и здоровья. Административный штраф, не соизмерим с ценой человеческой жизни, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД. В результате по данному факту назначена проверка, а виновных привлекут к ответственности. В ГИБДД сообщили, что сноубордисту грозит штраф в размере 800 рублей, а водителю трамвая и автомобиля — по одной тысяче рублей. Тагильский блогер-сноубордист зацепился за трамвай и исполнил мечту

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