Более 800 полицейских обеспечивали безопасность на выборах в Нижнем Тагиле

Как сообщает пресс-служба ММУ МВД России «Нижнетагильское», на всех избирательных участках была обеспечена трехуровневая защита.

По всем поступившим сообщениям о происшествиях в сфере выборногозаконодательства проводятся проверки. В день голосования серьезныхнарушений выборного законодательства не зарегистрировано сообщили в пресс-службе.