Более 800 полицейских обеспечивали безопасность на выборах в Нижнем Тагиле
6 марта 2012, 11:33Общество
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4 марта во время проведения выборов Президента Российской Федерации, депутатов Нижнетагильской городской Думы безопасность граждан обеспечивали более 800 полицейских и 64 работника частных охранных организаций.
Как сообщает пресс-служба ММУ МВД России «Нижнетагильское», на всех избирательных участках была обеспечена трехуровневая защита.
По всем поступившим сообщениям о происшествиях в сфере выборногозаконодательства проводятся проверки. В день голосования серьезныхнарушений выборного законодательства не зарегистрировано сообщили в пресс-службе.
Нарушений общественного порядка на объектах выборов не фиксировалось.
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