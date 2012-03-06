ЕВРАЗ ВГОК в 2011 году запатентовал три изобретения

Как сообщает департамент посвязям со СМИ ЕВРАЗа, по итогам 2011 года ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинатзапатентовал формулы шихты для марганецсодержащего железофлюса,агломерата для обработки ванадийсодержащего чугуна в конвертере ипредложил совершенно новый способ сушки тонкоизмельчённого железорудногоконцентрата. Ноу-хау высокогорских инженеров официальнозарегистрировано в федеральной службе по интеллектуальной собственности,патентам и товарным знакам РФ.

В производстве всех инновационных видов продукции используютсяметаллургические отходы. Это позволяет снизить нагрузку на окружающуюсреду и повысить эффективность производства, отметили в департаменте.

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