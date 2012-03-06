ГИБДД попросила сообщать об ошибках дорожных камер

Они считывают номера машин-нарушителей и отправляют их в ЦОДД, где информацию обрабатывают операторы. Иногда регистрационные знаки оказываются плохо читаемыми, в этом случае компьютер может ошибиться с номером автомобиля, например, «О» может принять за «С». Эту неточность могут пропустить и операторы. В результате штраф выписывается автомобилисту, который не нарушал правила. Для того, чтобы оспорить ошибочный штраф, автомобилист должен подать жалобу в «Центр организации дорожного движения» в течение десяти дней с момента вручения ему извещения о штрафе. Датой вручения является день, когда водитель явился на почту с уведомлением о заказном письме и получил его под личную подпись. Подать жалобу можно по почте письмом с уведомлением о получении на адрес ЦОДД (контакты указаны на сайте организации), либо привезти его в Центр лично. Свое несогласие со штрафом можно также выразить через сайт столичной ГИБДД в разделе «Прием обращений». Здесь водитель должен указать, что получил постановление о нарушении, зафиксированном камерой, и объяснить, с чем он не согласен. В октябре 2011 года в Москве в полном режиме заработало 150 камер фиксации правонарушений. Планируется, что до конца 2012 года их число увеличится до 600 штук. Они будут штрафовать водителей за превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и выделенную полосу общественного транспорта, а также за неправильную парковку. В дальнейшем камеры смогут выявлять автомобили, проезжающие на красный сигнал светофора и разворачивающиеся в неположенном месте.