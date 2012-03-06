Изобретенному уроженцем Нижнего Тагила графену наконец нашли прикладное применение
Китайские ученые создали батареи, представляющие собой пару электродов, соединенных полоской графена и помещенных в раствор хлорида меди.
Несколько этих батарей выработали напряжение в 2 вольта, от которого загорелся небольшой светодиод. Статья об изобретении ученых опубликована на сайте arXiv.org. Ученые рассказывают о своем изобретении так: «Во время теплового движения ионы в растворе сталкиваются с графеном, чем выбивают электрон, у которого оказывается два варианта - уйти в раствор или на электрод». Подвижность электронов в графене выше, чем в растворе, поэтому он уходит в раствор. Исследователи установили, что повышение температуры батареи увеличивает ее производительность.
Пока об этом изобретении написано очень мало, потому что публикация статьи о нем не принята в рецензируемом журнале. Напомним, графен - это плоская полоска углерода, обладающая рядом уникальных свойств. За изобретение этого материала уроженец Нижнего Тагила Константин Новоселов и Андрей Гейм в 2010 году стали нобелевскими лауреатами.
Фото: Lenta.ru
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