Изобретенному уроженцем Нижнего Тагила графену наконец нашли прикладное применение

Несколько этих батарей выработали напряжение в 2 вольта, от которого загорелся небольшой светодиод. Статья об изобретении ученых опубликована на сайте arXiv.org. Ученые рассказывают о своем изобретении так: «Во время теплового движения ионы в растворе сталкиваются с графеном, чем выбивают электрон, у которого оказывается два варианта - уйти в раствор или на электрод». Подвижность электронов в графене выше, чем в растворе, поэтому он уходит в раствор. Исследователи установили, что повышение температуры батареи увеличивает ее производительность.