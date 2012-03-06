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Изобретенному уроженцем Нижнего Тагила графену наконец нашли прикладное применение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Изобретенному уроженцем Нижнего Тагила графену наконец нашли прикладное применение

6 марта 2012, 11:09Общество
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