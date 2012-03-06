Известнейшие производители и собственники вагонов трех стран провели три дня в Нижнем Тагиле

Как рассказывают в пресс-службе УВЗ, на заводе завершил свою работу Комитет по грузовому вагоностроению и тормозному оборудованию Некоммерческого партнёрства «Объединение производителей железнодорожной техники».

Главным итогом заседания Комитета для научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» стало решение о создании «проектного офиса». Он будет призван координировать работы по разработке, испытаниям и изготовлению новых видов грузовых вагонов и их комплектующих, и именно «УВЗ» в перспективе возглавит создаваемый «проектный офис» подчеркнул заместитель генерального директора «УВЗ» по железнодорожной технике Андрей Шлёнский.

По мнению руководителей Комитета, в Нижнем Тагиле самое передовое конструкторское бюро, поэтому это желание Уралвагонзавода было принято и зафиксировано в протоколе. Ещё одним важным итогом заседания стало рассмотрение вопроса о необходимости модернизации тормозных систем грузовых вагонов в части оборудования авторежимами и перевода вагонов бункерного типа на раздельную систему торможения.

Принято решение о том, что научно-производственная корпорация «УВЗ» совместно с ОАО «ВНИИЖТ» должна обеспечить проведение необходимых расчётов по эффективности тормозных систем с раздельным торможением у грузовых вагонов с малой тарой и подготовить предложения для внесения изменений в документы систем сертификации в части установления соответствия грузовых вагонов с раздельным потележечным торможением. Таким образом, «УВЗ» примет самое непосредственное участие в переработке требований и нормативов, которыми впоследствии будут пользоваться все производители при разработке облегчённых конструкций вагонов.

Также были приняты ключевые решения по пересмотру существующих требований и нормативов, в частности представители «УВЗ» настояли на дополнительном рассмотрении ГОСТ по тележкам двухосным трёхэлементным грузовых вагонов железных дорог «1520» и технических условий литых деталей «Балка надрессорная», «Рама боковая». Эти стандарты ранее уже были выставлены на утверждение, но тагильские специалисты не согласились с некоторыми позициями этих важных для «УВЗ» документов. Сейчас они смогли отстоять своё мнение и настоять на их доработке.

Проведение Комитета по грузовому вагоностроению и тормозному оборудованию Некоммерческого партнёрства «Объединение производителей железнодорожной техники» на площадке Уралвагонзавода позволило специалистам «УВЗ» в полном объёме рассказать коллегам о внедрении новых материалов на предприятии. Кроме того, широко был рассмотрен вопрос о разработке новых материалов совместно с металлургической отраслью.

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