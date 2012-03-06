«КОИБы – полезное, но пока слишком сырое нововведение» - техподдержка аппаратов в Нижнем Тагиле

Обучение было скомканным. Один день собирали учебный класс, второй день учились вместе с операторами. Даже, несмотря на то, что мы имеем техническое образование, хотелось бы более полного обучения и разъяснения внештатных ситуаций, чего толком сделано не было поделился сотрудник технической поддержки.

Обслуживание КОИБов в Нижнем Тагиле было проведено монтажно-технологическим управлением «Кристалл». Трое специалистов техподдержки были сотрудниками фирмы, приехавшими из Уфы (именно там базируется МТУ), а еще трое инженеров были наняты организацией в Нижнем Тагиле. За каждый район города отвечали два специалиста. По словам инженеров, только в одном Ленинском районе на 10 вверенных им участках (а на остальных стояли обыкновенные избирательные урны), вышли из строя 3 аппарата.

Принцип работы был таков: если один из аппаратов, а их на участке было два, выходил из строя, то оператор звонил в техподдержку, то есть нам. Мы объясняли, как устранить проблему, а если не получалось - выезжали на место и устраняли неисправность. Еще накануне выборов во время тестирования системы начались проблемы с техникой, да такие, что на мои услуги участки становились в очередь. Поэтому мне даже выделили машину с водителем рассказывает специалист.

Основными проблемами были названычастое зависание аппаратов, пропадание сигнала между сканерами и звука. При этом звук постоянно менял интенсивность, работал то тихо, то громко. Специалисты отметили очень низкое качество сборки автоматов и самих комплектующих. Им приходилось менять сетевые кабели, сканеры, в которых из-за статического электричества постоянно застревали бюллетени.

Сканер- жутко тупое, очень медленное устройство, к тому же он не устойчив к статическому электричеству, из-за чего регулярно зависает. Операторам постоянно приходилось сбрызгивать технику антистатиком. Разьемы usbи гнездо сетевого кабеля имеют люфт, сигнал частенько пропадает. При всем этом на 20 аппаратов приходился только 1 комплект замены, в который входят 2 сканера, 2 урны, 1 принтер и 1 клавиатура. На нашем участке не хватило запасных частей на место вышедших из строя, пришлось «занимать» у других округов. Из 20 вверенных мне КОИБов вышло из строя 3 аппарата сетует инженер техподдержки.

Делая вывод о работе аппаратуры, специалисты отметили, что нововведение очень полезное, но сырое, нуждающееся в серьезной доработке. КОИБ в исправном состоянии позволяет вести учет голосов в режиме реального времени, но из-за постоянного выхода из строя аппаратуры и из-за неумения персонала предотвратить поломку оборудования на некоторых участках бюллетени подсчитывались вручную. По словам службы техподдержки, «задумка отличная, реализация - ужасная».