Кроссовер-кабриолет SsangYong XIV-2 дебютировал в Швейцарии

Органы управления XIV-2 объединены в одну систему и управляются с помощью экрана, расположенного на центральной консоли. В салоне машины установлены четыре независимых сиденья. Кроссовер-кабриолет будет доступен как в трех-, так и в пятидверном варианте. Кроме того, позже появятся версия купе и модификация с удлиненным кузовом. SsangYong XIV-2 будет оснащаться экономичными дизельным и бензиновым двигателями объемом 1,6 л, соответствующими стандарту Евро-6. Моторы могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, так и с 6-скоростной механической трансмиссией. Двигатели укоплектованы системой автоматической остановки/запуска двигателя Idle Stop and Go.