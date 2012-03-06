Кроссовер-кабриолет SsangYong XIV-2 дебютировал в Швейцарии
6 марта 2012, 08:34ОбществоРОман БОТов
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На международном Женевском автосалоне состоялась мировая премьера концептуального кроссовера-кабриолета SsangYong XIV-2. Этот автомобиль выполнен в стилистике концепта XIV-1, представленного в 2011 году на мотор-шоу во Франкфурте. Ключевым элементом дизайна модели является сдвижная крыша.
Органы управления XIV-2 объединены в одну систему и управляются с помощью экрана, расположенного на центральной консоли. В салоне машины установлены четыре независимых сиденья. Кроссовер-кабриолет будет доступен как в трех-, так и в пятидверном варианте. Кроме того, позже появятся версия купе и модификация с удлиненным кузовом. SsangYong XIV-2 будет оснащаться экономичными дизельным и бензиновым двигателями объемом 1,6 л, соответствующими стандарту Евро-6. Моторы могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, так и с 6-скоростной механической трансмиссией. Двигатели укоплектованы системой автоматической остановки/запуска двигателя Idle Stop and Go.
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