На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла самая мощная за последний месяц вспышка. Её зафиксировали приборы космической лаборатории НАСА. Влияние солнечной активности на Земле ощутят уже сегодня вечером. Ученые предупреждают о сильной магнитной буре, передает канал «Россия 24».