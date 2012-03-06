На Солнце произошла мощная вспышка
6 марта 2012, 13:24ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ученые предупреждают о сильной магнитной буре.
На Солнце произошла самая мощная за последний месяц вспышка. Её зафиксировали приборы космической лаборатории НАСА. Влияние солнечной активности на Земле ощутят уже сегодня вечером. Ученые предупреждают о сильной магнитной буре, передает канал «Россия 24».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей