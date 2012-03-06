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Новоиспеченная «Мисс Россия» уронила корону за миллион долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новоиспеченная «Мисс Россия» уронила корону за миллион долларов

6 марта 2012, 10:35ОбществоВалерия Лошкарева
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