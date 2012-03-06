Новоиспеченная «Мисс Россия» уронила корону за миллион долларов

Победительнице досталось 100 тысяч долларов. Обе вице-мисс в качестве приза получили грант на обучение в любом ВУЗе мира. Елизавета сразила наповал жюри своими волосами (некоторые представители СМИ даже называют ее «русской Рапунцель») и интересными ответами.

Во время награждения новоиспеченная «Мисс Россия» не удержала корону и упустила ее. Впрочем, Елизавета не растерялась, и, быстро подняв с пола драгоценное украшение стоимостью 1 миллион долларов, водрузила его себе на голову.

Ведущими конкурса стали Юлия Ковальчук и Тимур Батрутдинов. В жюри конкурса входили певец Дмитрий Маликов, ресторатор Аркадий Новиков, спортсменка Ляйсан Утяшева, фотограф Влад Локтев, владелец ювелирной компании De Grisogono Фаваз Груози, генеральный директор Axel Springer Russia Регина фон Флемминг, а также «Мисс Мира-2011» Ивиан Саркос.