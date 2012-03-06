Opel Mokka получил путевку в жизнь на Женевской выставке

Opel Mokka получился не таким уж и компактным – длина новинки составляет около 4300 мм при колесной базе в 2555 мм. . Таким образом, Mokka получился приблизительно на 15 см длиннее, чем его основной конкурент Nissan Juke, а вот в дорожном просвете несколько проигрывает – 158 мм против 170 у Juke. Благодаря высокой линии крыши максимальный грузовой объем кроссовера достигает 1 372 л. По официальным данным, в салоне Mokka имеется целых 19 дополнительных отсеков, ниш для мелочей и разнокалиберных ящичков. Кроме того, в Opel адаптировали для кроссовера фирменную систему креплений Flex-Fix. На старте европейских продаж кроссовер предложат с тремя моторами на выбор. На роль базового назначен 117-сильный атмосферник объемом 1,6 л, топовым бензиновым двигателем будет считаться 1,4-литровый турбомотор, развивающий 142 л.с., а любителям тяжелого топлива адресован Mokka с мотором 1,7CDTI, имеющий в активе 132 л.с. и 300 Нм. Двигатели будут агрегатироваться с 6-ступенчатой МКПП, а шестидиапазонный автомат предложат в качестве опции. Опциональным станет и полный привод. Обещано, что уже в базовой комплектации кроссовер получит 18-дюймовые колеса, трекшн-контроль, ассистенты подъема и спуска и адаптивный головной свет.