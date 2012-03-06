Помоги TagilCity.ru стать лучшим порталом в Рейтинге Рунета! Оставь свой голос!

В 2011 году TagilCity.ru уже был лидером в рейтинге сайтов Свердловской области по мнению «Областной газеты». Теперь ведущий городской портал с посещаемостью свыше 190 000 человек в месяц претендует на лидерство уже в федеральном рейтинге.

Помочь попасть в шорт-лист любимому порталу может любой тагильчанин. Для этого надо проголосовать за портал TagilCity.ruна странице рейтинга, поставив отметку от 1 до 5. Голосование пользователей пройдет до 10 апреля 2012. Во второй этап пройдут только те сайты, рейтинг которых выше 3 баллов. Победителей в каждой номинации будет выбирать уже специально сформированное профессиональное жюри.

Мы очень надеемся на поддержку наших посетителей. Надеемся, что заслуживаем высшие отметки, и чувствуем в себе силы потягаться с другими 37 порталами страны.