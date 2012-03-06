Rolls-Royce представил фейслифтинговую версию Phantom

В том числе Phantom Series II получил новые бамперы и оптику. В салоне машины на приборной панели появился экран диагональю 8,8 дюйма, на который выводятся трехмерные карты и маршруты, а также можно посмотреть информацию о местных достопримечательностях. Кроме прочего, Phantom оснащен камерами (спереди и сзади), помогающими водителю при парковке. Rolls-Royce Phantom Series II оснащен двигателем V12 объемом 6,8 л, сопряженным с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива был сокращен на 10% по сравнению с самым первым Phantom, а выхлопные газы сократились с 388 до 347 г/км.