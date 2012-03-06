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Сергей Лапшин предсказал будущее Европы и курсы российских акций, а также не исключил конца света
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Лапшин предсказал будущее Европы и курсы российских акций, а также не исключил конца света

6 марта 2012, 11:44ОбществоВалерия Лошкарева
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