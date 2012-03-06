Сергей Лапшин предсказал будущее Европы и курсы российских акций, а также не исключил конца света
6 марта 2012, 11:44ОбществоВалерия Лошкарева
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Сразу несколько авторитетных финансистов – экономисты, банкиры и представители инвестиционных компаний – дали оценку событиям на финансовом рынке и попытались выстроить прогнозы на будущее во время онлайн-конференции портала Bankir.ru и журнала «Банки и деловой мир».
Своим видением перспектив поделился и председатель правления Банка24.ру Сергей Лапшин. Вот несколько самых интригующих прогнозов, которые он высказал:
Выяснилось, что Сергей Лапшин уже безошибочно предсказывал ближайшие перспективы развития российского фондового рынка. Председатель правления Банка24.ру давал прогноз, что рынок вырастет сразу после выборов президента. Так и произошло: сразу 5 марта, на следующий день после голосования, прирост составил уже 1,26%.
Подробнее на портале Bankir.ru.
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