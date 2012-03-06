Сергей Лапшин предсказал будущее Европы и курсы российских акций, а также не исключил конца света

Своим видением перспектив поделился и председатель правления Банка24.ру Сергей Лапшин. Вот несколько самых интригующих прогнозов, которые он высказал:

Выяснилось, что Сергей Лапшин уже безошибочно предсказывал ближайшие перспективы развития российского фондового рынка. Председатель правления Банка24.ру давал прогноз, что рынок вырастет сразу после выборов президента. Так и произошло: сразу 5 марта, на следующий день после голосования, прирост составил уже 1,26%.