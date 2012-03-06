Skoda представила пятидверную версию Citigo

или, при дополнительной форсировке, 75 л.с. В экологичном варианте Green-tec новый Citigo расходует 4,2 л/100 км, а выброс CO2 составляет 96 г/км. Официальных данных по габаритом пока не сообщается, но разработчики называют новую Citigo самым просторным автомобилем среди городских компактов. При прохождении краш-тестов Euro NCAP автомобиль получил максимальную оценку - 5 звезд. Citigo – первый автомобиль Skoda, получивший боковые подушки безопасности для защиты головы водителя и переднего пассажира. Активная безопасность существенно увеличилась благодаря новому усилителю тормоза City Safe Drive. В продаже на европейском рынке этот автомобиль появится одновременно с трехдверной версией – в середине мая 2012 года. Новинка должна помочь компании увеличить ежегодные продажи в мире до 1,5 млн авто к 2018 году. Напомним, в 2011 году компания реализовала 879200 автомобилей, что является для нее рекордом.