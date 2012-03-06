Свердловская область занимает 5 место в РФ по численности населения

Со времен предыдущей переписи, которая состоялась в 2002 году, населениеСвердловской области уменьшилось на 188,5 тысяч человек и составило4,298 миллиона человек. Таким образом, регион занимает 5 местопо численности населения: больше только в Москве, Московской области,Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Интересно, что людейв городах стало на 339,5 тысяч человек меньше, а в сельской местности,напротив, количество жителей прибавилось на 151 тысячу человек. Причемпочти треть от всех уральцев проживает в Екатеринбурге. Об этом сообщилив Территориальном органе федеральной службы государственной статистикипо Свердловской области.

Средний возраст жителей несколько возроси составил 39,3 года. Женщин по-прежнему больше, чем мужчин. По даннымстатистики, на 1000 мужчин приходится 1184 женщины, от общей численностинаселения количество женщин составляет 54,2%. На Среднем Ураленасчитывается около миллиона семейных пар, но 17 % из них состоятв незарегистрированном браке.

Что касается образования,то на каждую 1000 человек приходится по 5 человек, которые не имеют даженачального образования, и по 238 выпускников вуза.

Все население Свердловской области проживает в 74 городских населенных пунктах и в 1840 сельских.