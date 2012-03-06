Тагильские подростки смогут анонимно получить помощь психолога и других специалистов
6 марта 2012, 08:51Общество
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Напомним, в Нижнем Тагиле открылась первая Клиника, дружественная к молодежи. Это специализированное отделение ДГП на базе детской городской поликлиники №5, имеющее отдельный вход и собственную регистратуру.
В Клинике ведут прием подростковый врач, психолог, дерматолог. Подросткиот 15 до 18 лет могут обратиться к специалистам за помощью. Например,решить проблемы общения со сверстниками, родителями и учителями, а такжеузнать о состоянии своих волос, кожи, ногтей, получить рекомендации поуходу за внешностью.
Клиника работает с 12 до 19 часов. Запись на приемпроизводится по телефону: 44-44-16. По желанию подростка обращение можетносить анонимный характер, сообщили в отделение медицинскойпрофилактики ГБУЗ СО «ВФД города Нижний Тагил».
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