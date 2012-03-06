Тагильские подростки смогут анонимно получить помощь психолога и других специалистов

В Клинике ведут прием подростковый врач, психолог, дерматолог. Подросткиот 15 до 18 лет могут обратиться к специалистам за помощью. Например,решить проблемы общения со сверстниками, родителями и учителями, а такжеузнать о состоянии своих волос, кожи, ногтей, получить рекомендации поуходу за внешностью.