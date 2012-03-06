В Екатеринбурге участники несанкционированной акции попытались проникнуть в здание областного правительства

«Хочу подчеркнуть, что митинг „Я не голосовал за Путина“ — несанкционированный. Начальник Главного Управления МВД по Свердловской области Михаил Бородин неоднократно предупреждал, что если граждане не будут во время акции нарушать общественный порядок и преступать чертузакона, то привлекать их к ответственности не потребуется. Заявка на данное мероприятие была подана в администрацию Екатеринбурга заблаговременно, однако организаторам было отказано — площадь Труда, гдепланировалось провести митинг, уже была занята, — прокомментировал Горелых, — Но граждане Ивачев и Волков, являющиеся организаторами митинга, все же привели сегодня сюда своих единомышленников.