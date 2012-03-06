В России насчитывается 12 городов с населением свыше миллиона человек
6 марта 2012, 09:36ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, два сибирских мегаполиса - Новосибирск и Омск - входят в список городов с населением больше миллиона человек.
В столице Сибири прожива.n 1 млн 473,7 тыс. человек, а в городе на Иртыше — порядка 1 млн 154 тыс. человек. Таким образом Новосибирск разместился на третьем месте в списке российских городов-«миллионеров», аОмск — на седьмом.
В список городов-«миллионеров» также входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа и Волгоград.
Фото www.migranov.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей