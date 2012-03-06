В России насчитывается 12 городов с населением свыше миллиона человек

В столице Сибири прожива.n 1 млн 473,7 тыс. человек, а в городе на Иртыше — порядка 1 млн 154 тыс. человек. Таким образом Новосибирск разместился на третьем месте в списке российских городов-«миллионеров», аОмск — на седьмом.