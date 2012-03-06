В Женеве дебютировала новая «Куга»

Также модель получит багажник, который можно открывать и закрывать без помощи рук, просто проведя ногой под задним бампером. Задние сиденья можно будет складывать нажатием кнопки в салоне. Объем «грузового» отсека составит 442 литра, что на 82 литра больше, чем у предшественника. Помимо этого, новая «Куга» будет комплектоваться мультимедийной системой SYNC с распознаванием голосовых команд и доступом в интернет, системой слежения за слепыми зонами и системой автоматической парковки. На европейском рынке кроссовер появится в продаже в середине 2012-начале 2013 года (в зависимости от страны).