В Женеве дебютировала новая «Куга»
6 марта 2012, 09:13ОбществоРОман БОТов
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На моторшоу в Женеве состоялась премьера кроссовера Ford Kuga нового поколения, который является еще одной глобальной моделью американского производителя. В США этот автомобиль, построенный по мотивам концепт-кара Vertrek, дебютировавшего еще в январе прошлого года в Детройте, будет продавать под именем Escape. Кроссовер, оснащенный системой полного привода нового поколения, подстраивающую свою работу под дорожные условия, предлагается с двумя дизельными двигателям объемом два литра, развивающими 140 и 163 лошадиные силы, а также со 175-сильным бензиновым 1,6-литровым турбоагрегатом семейства EcoBoost.
Также модель получит багажник, который можно открывать и закрывать без помощи рук, просто проведя ногой под задним бампером. Задние сиденья можно будет складывать нажатием кнопки в салоне. Объем «грузового» отсека составит 442 литра, что на 82 литра больше, чем у предшественника. Помимо этого, новая «Куга» будет комплектоваться мультимедийной системой SYNC с распознаванием голосовых команд и доступом в интернет, системой слежения за слепыми зонами и системой автоматической парковки. На европейском рынке кроссовер появится в продаже в середине 2012-начале 2013 года (в зависимости от страны).
Фото Ford
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