В Женеве представили концепт Nissan Hi-Cross

Новый SUV получил гибридную силовую установку, в которую вошли электромотор и 2,0-литровый бензиновый двигатель с прямым впрыском топлива. Согласно утверждению разработчиков, он может сравниться с 2,5-литровым агрегатом, но обладает экономичностью и экологичностью небольшого мотора. С бесступенчатой трансмиссией XTRONIC автомобиль может быть как передне-, так и полноприводным. Во внешнем облике Hi-Cross прежде всего бросается в глаза панорамная крыша и V-образная решетка радиатора. Автомобиль выглядит одновременно изысканно и достаточно агрессивно. Салон смотрится футуристично благодаря сенсорному экрану внушительных размеров, вмонтированному в переднюю панель.