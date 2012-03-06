В Женеве представили концепт Nissan Hi-Cross
6 марта 2012, 08:49ОбществоРОман БОТов
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Концепт Hi-Cross демонстрирует стиль дизайна, который может стать частью новой философии Nissan. В том случае, если компания примет такое решение, новые Juke, Qashqai и Murano изменят стиль на аналогичный. Сам же концепт, мировая премьера которого состоялась в Женеве, вероятнее всего является прототипом X-Trail нового поколения.
Новый SUV получил гибридную силовую установку, в которую вошли электромотор и 2,0-литровый бензиновый двигатель с прямым впрыском топлива. Согласно утверждению разработчиков, он может сравниться с 2,5-литровым агрегатом, но обладает экономичностью и экологичностью небольшого мотора. С бесступенчатой трансмиссией XTRONIC автомобиль может быть как передне-, так и полноприводным. Во внешнем облике Hi-Cross прежде всего бросается в глаза панорамная крыша и V-образная решетка радиатора. Автомобиль выглядит одновременно изысканно и достаточно агрессивно. Салон смотрится футуристично благодаря сенсорному экрану внушительных размеров, вмонтированному в переднюю панель.
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