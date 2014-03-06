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Бюджетники в России и противоречивые факты о зарплате. Тагильчане без обещанных зарплат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджетники в России и противоречивые факты о зарплате. Тагильчане без обещанных зарплат

6 марта 2014, 15:00Общество
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