Бюджетники в России и противоречивые факты о зарплате. Тагильчане без обещанных зарплат

Для начала, конечно, определимся с понятием «бюджетник, или госслужащий». Говоря простым языком, бюджетная организация – это учреждение, находящееся на государственном обеспечении и выполняющее всевозможные функции, не связанные с получением прибыли. Это все наши тагильские медицинские учреждения, всевозможные «управления», интернаты, колледжи, школы, вузы, администрация, УВД и многое другое. Повторимся, эти структуры финансируются за счет налогов граждан России. Да, «все наши налоги уходят не только на содержание президента и депутатов, но и в бюджетные сферы».

А стоит ли ждать реального повышения зарплаты?

Бюджетников в нашей стране подавляющее большинство. И одной из главных проблем, беспокоящих людей этой сферы, является размер их зарплаты. Еще в мае 2012 года президент России Владимир Путин подписал указ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Так, в 2012 году средняя заработная плата должна была составлять размер средней оплаты зарплаты в конкретном регионе, а к 2013 году средняя оплата труда педагогов дошкольных учреждений была доведена до средней заработной платы. На 200 процентов возрастет и зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников к 2018 году.

Поводом к написанию новости стала информация, полученная из уст одного из воспитателей. Дело в том, что обещанное и, кстати, реальное повышение зарплаты оказалось не долгим. Уже через пару месяцев воспитатели огорченно констатировали разницу в среднем в пять тысяч рублей. Напомним, зарплата должна была составлять порядка 24 тысяч рублей. За официальным комментарием мы обратились к руководителю службы управления детскими учреждениями «Детство». Надежда Викторовна Шадрина в свою очередь рассказала следующее:

У нас такого нет в учреждениях. Все оклады, которые были прописаны в трудовом, за категорийную надбавку, за коэффициенты. Никаких изменений в новом году по зарплате воспитателей у нас не произошло и не планируется никакого падения. Причина такого мнения, я думаю, следующая: в городе произошли объединения в детских садах (а у нас в «Детстве» уже устоявшаяся структура), может быть, были выплачены премии по итогам работы за квартал – в сравнении с декабрем, я не знаю. Январь - не показатель.

На городском портале TagilCity.ru неоднократно публиковались новости, комментарии к которым позволяли судить о реальном положении дел в нашем городе. Более того, запущенный некоторое время назад опрос в социальной сети, позволил говорить о том, что большинство тагильчан не увидели реального повышения, зарплата осталась на прежнем уровне. Все наслышаны о повышении в полиции, но ни один не говорил о том, что нянечкам в детских садах, работающих за 7600, сделали прибавку. Вот реальный комментарий:

Не только не верят, а готовы войной на бюджетников идти. А люди работают за гроши на двух-трёх ставках… за 4200 - педагог доп.образования. Ниже минимальной зарплаты! А потом удивляемся, что наши дети шляются по улицам, тренерами никто не хочет идти работать, спорт и кружки - в такой ..., что им оттуда фиг выбраться. Ни педагоги денег не получают, ни спорт с культурой денег не получают высказался один из пользователей.

Кроме того, одной из самых обсуждаемых тем стала Олимпиада, на которую, судя по комментариям пользователей, ушла «и наша пенсия, и наша зарплата на десятки лет вперед». Ежемесячно выходят публикации по всей России, что в том или ином городе или регионе, возросла зарплата работников бюджетной сферы, однако наши пользователи непреклонны:

Поэтому и смешно читать в газетах, что бюджетникам доведут зарплату к 2018 году до 45 тысяч. Очередной анекдот, а несведущие люди и верят в то, что бюджетникам зарплату повышают.

Конечно, зарплата бюджетников – разговор серьезный, и он, надо быть уверенным, еще не раз поднимется на нашем портале. Ясно одно, повышение зарплат во всех сферах за один раз, за один год, физически невозможно. Просто на данный момент одним повезло больше, другим – меньше. В любом случае, финансовые вопросы ложатся на совесть высших властей.

«Бюрократия размножается разделением обязанностей...»

А тем временем вспомните, чем горожане недовольны, имея дело с бюджетниками. Да, бюрократическим механизмом. Вообще, мнение о том, что постсоветская бюрократия неимоверно раздута и многочисленна, разделяется не только журналистами и исследователями, но и широкой публикой. Кстати, бюрократия рассматривается едва ли не на уровне с коррупцией как главные беды новой России. Об этом говорят исследования Института социологии (ИС) РАН совместно с российским представительством фонда Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Stiftung). Исследователи интервьюировали 1,5 тысячи респондентов из 11 социальных групп.

Выяснилось, что две трети населения страны оценили деятельность государственных чиновников как неэффективную. У чиновников на это оказался радикально противоположный взгляд. Две трети чиновников на просьбу дать оценку своему труду ответили, что без них невозможна нормальная работа государства. На вопрос, почему работа чиновников воспринимается как неэффективная, население заявило, что у бюрократа просто «отсутствует страх наказания». Чиновники же сослались на «несовершенство законодательства» и «низкую зарплату». При этом ни один из 300 опрошенных госслужащих не определил свое материальное состояние как плохое. Напротив, 34% бюрократов открыто признались, что заинтересованы в первую очередь в «сохранении и постоянном увеличении своего богатства, невзирая на низкий уровень жизни населения».

Эксперты были шокированы и еще одним фактом. С утверждением, что российские чиновники стали «отдельной кастой, объединенной общими интересами и особым образом жизни», согласились 76,2% опрошенного населения. Что же до чиновников, то они этот тезис отрицать не стали.

Очевидно, что все обсуждаемые выше темы «зарплата-бюджетники-бюрократия-чиновники» связаны между собой. Вся тяжесть этой неподъемной системы – на лицо, однако нельзя сказать, что есть более приемлемая альтернатива для решения этой проблемы. Наверное, одной из самых основных причин является моральное устаревание основ системы, но, тем не менее, бороться с этим явно не спешат. Единственное, что запомнилось тагильчанам, это «информатизация по инициативе Путина», когда даже пенсионеры Тагила начали вынужденно посещать компьютерные курсы. Однако позже именно он, кстати, заявил, что с этим все-таки есть проблемы. Что будет дальше?