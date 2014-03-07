Chrysler потребовал уничтожить редкий Dodge Viper

Машина была получена образовательным учреждением семь лет назад. Купе оснащено бензиновым мотором V10, отдача которого составляет 450 лошадиных сил. С места до 96 километров в час «Вайпер» разгоняется за 3,8 секунды. В середине 1990-х этот автомобиль пытался купить известный американский телеведущий Джей Лено, но получил отказ.

Студенты и сотрудники колледжа, недовольные решением «Крайслера», начали собирать подписи в пользу того, чтобы автомобиль не был уничтожен. На данный момент протестующих поддержали 2 тысячи 685 человек.

Планы по уничтожению этого автомобиля, а также ряда других «Вайперов», выданных колледжам в учебных целях, в Chrysler подтвердили. Автопроизводитель отметил, что бурное развитие индустрии за последние 10 лет поставило ценность суперкара для студентов под вопрос.

«Частью процесса передачи автомобилей является стандартная процедура, которая предполагает, что подаренный образовательному учреждению для учебных целей автомобиль должен быть уничтожен, если он более не нужен для обучения», – говорится в официальном сообщении Chrysler. В компании добавили, что внимательно следят за судьбой редких автомобилей, но попадающие под списание машины в этот список не попали.