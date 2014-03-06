Говорите с любимым без остановки! Новый тариф «Любимый голос»

Весна – это время пробуждения, активности и безграничного общения. В это время года хочется еще больше разговаривать с любимым человеком и делиться яркими впечатлениями. Компания МОТИВ приготовила для своих абонентов настоящий весенний подарок – новый тариф «Любимый голос».

По условиям тарифа, абонент может совершенно бесплатно назначить один «любимый номер» и без ограничений звонить самому близкому и родному человеку.

В качестве любимого номера можно установить любой номер МОТИВ. Это может быть номер вашего самого близкого человека, друга или коллеги.

Звонить на любимый номер можно с помощью услуги «Любимый номер+». Она позволяет совершенно бесплатно настроить любимый номер и говорить без абонентской платы. Для заказа услуги необходимо набрать *104*160*любимый_номер# и нажать клавишу вызова.

«Любимый голос» порадует звонками и на другие номера - минута исходящего соединения на номера МОТИВ и других операторов стоит всего 1 рубль, а SMS–сообщение – 1,20 руб.

Перейти на тариф «Любимый голос» можно, воспользовавшись USSD-сервисом, - просто набрать на телефоне *104*75# и клавишу вызова. Стоимость перехода на тариф «Любимый голос» – 30 рублей.