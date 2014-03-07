`Мерседес` позволит следить за машиной с телефона

Сервис будет доступен для гаджетов, работающих на операционных системах iOS и Android. Он состоит из пяти тематических вкладок: Move Me, Connect Me, Assist Me, Finance Me и Inspire Me.

При помощи первой функции можно вызвать такси или взять машину напрокат. Вторая обеспечивает связь устройства с автомобилем. Например, владелец сможет узнать уровень горючего в баке, проверить заперты ли двери, найти машину на парковке или включить климатическую установку, чтобы прогреть или охладить салон.

Assist Me позволит рассчитать стоимость техобслуживания машины или ее ремонта, а также в режиме реального времени записаться в сервис. Finance Me обеспечит доступ к данным о различных специальных акциях, проводимых дилерами, стоимости страховки и условиях кредитования. При помощи последней вкладки можно узнать актуальную информацию о «Мерседесе», включая сведения о новых разработках и моделях.