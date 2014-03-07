Morgan сделал `деревянный` спорткар Plus 4 мощнее

Спорткар, как и прежде имеющий деревянный каркас кузова, оснащается двухлитровым четырехцилиндровым двигателем Ford Duratec с непосредственным впрыском топлива. Мощность агрегата за счет перепрограммирования электронного блока управления увеличилась со 147 до 156 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент возрос на 10 Нм — до 200 Нм. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Mazda.

Динамические характеристики обновленного «Моргана» пока не сообщаются. По предварительным данным, более мощный спорткар сможет ускоряться примерно на две десятых секунды быстрее предшественника — за 7,3 секунды. Максимальная скорость возрастет до 193 километров в час.