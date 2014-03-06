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Нижний Тагил станет частью «Самоцветного кольца Урала». Прорабатывается объект Демидовская пристань
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Нижний Тагил станет частью «Самоцветного кольца Урала». Прорабатывается объект Демидовская пристань

6 марта 2014, 16:15Общество
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