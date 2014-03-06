Нижний Тагил станет частью «Самоцветного кольца Урала». Прорабатывается объект Демидовская пристань

Уже летом начнется реализация инвесторами первых инвестиционных проектов. Именно об этом шла речь на недавнем совещании о текущем статусе нового комплексного туристического маршрута нашего региона, который получил одобрение на федеральном уровне.

Наш регион консолидирует ресурсы на проекте туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала», который предусматривает ремонт дорог, финансирование подвижного состава Алапаевской железной дороги, промо-мероприятия. Так только на завершение ремонта дорог на маршруте «Самоцветного кольца» на 2014 год предусмотрено 260 миллионов рублей пояснила замминистра экономики Свердловской области Елена Новоторженцева.

Региональные власти уверены, что проект будет включен в федеральный перечень туристических проектов на 2016-2017 годы. Кроме того власти планируют активно привлекать федеральные средства на строительство и реконструкцию музеев.

Задача сделать туризм одной из самостоятельных отраслей экономики региона поставлена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона уверен, что кластерный подход развития туристических территорий - одно из самых перспективных сегодняшних направлений.

Маршрут «Самоцветное кольцо Урала» имеет протяженность 637 километров и охватывает Екатеринбург, Березовский, Реж, Артемовский, Ирбит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний Тагил, Невьянск. Отметим, что на этом маршруте расположено 60 процентов достопримечательностей Свердловской области.

Около шести проектов «Самоцветного кольца Урала» предполагают бюджетное инвестирование и десять проектов - частных средств. На этапе проработки проекта из бюджета будет выделено около 1 миллиарда рублей до 2017 года. Частные вложения составят порядка 1,5 - 2 миллиардов рублей. Инвестором выступает туристическая компания Vista, которая рассматривает возможность строительства двух гостиниц, пяти-шести объектов придорожного сервиса, агропарка. Кроме того, в рамках проекта происходит сотрудничество с местными предпринимателями. Это позволит в первую очередь, развивать экономику территорий, диверсифицировать ее. И мы рассчитываем, что проект станет новой точкой экономического роста восточных территорий региона.

На этом маршруте, помимо имеющихся, планируется создать новые объекты туристического показа, например - агропарк в Артемовском, демидовскую пристань в Нижнем Тагиле и многие другие. Среди объектов, строительство которых запланировано в первую очередь - развитие Алапаевской узкоколейной железной дороги, реконструкция мотодома в Ирбите, создание геопарка в Мурзинке, обустройство тропы Ферсмана в Реже, реконструкция автодороги Николо-Павловское-Мурзинка - Алапаевск.

В рамках проекта новый импульс развития получает «мотокультура» Ирбита. Помимо того, что здесь создается современный выставочный комплекс, посвященный мотоциклам, муниципалитет решил возобновить ежегодную традицию мото- и автокроссов. Так, первый мотокросс пройдет в муниципалитете уже 9 марта.

Тема нового туристического маршрута станет основной на туристическом форуме «Большой Урал», который пройдет в Екатеринбурге 3 - 4 апреля этого года. Кроме того, «Самоцветное кольцо Урала» будет презентовано гостям «Иннопрома» - для них уже запланирован специальный презентационный тур.