Планшет возглавил рейтинг подарков к 8 марта

8 марта часто называют одним из самых традиционных праздников. Список подарков для милых дам редко когда выходит из заранее определенного круга. К Международному женскому дню многие уже готовятся. Как найти нужный, полезный и современный презент?

Согласно результатам опроса, проведенного среди пользователей социальной сети ВКонтакте, составлен рейтинг мобильных подарков. На первом месте - планшет, который стал наиболее желанным - почти 50% людей мечтают получить его. Причем именно девушки хотят себе такой подарок. Далее в рейтинге по популярности мобильных устройств идут смартфоны, затем следуют 3 G -модемы.

«Еще год назад планшеты относились к категории дорогих подарков, сейчас можно приобрести девайс с качественными характеристиками и интересным дизайном по привлекательной цене. Так, планшет МегаФон Login 2 можно купить всего за 2790 рублей с одновременным подключением интернет-опции, которая обеспечит вас быстрым доступом в интернет на два месяца», - рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала компании «МегаФон» Сергей Алферов.

Именно МегаФон Login 2 возглавил топ-10 планшетов, проданных в салонах «МегаФона» на Урале по итогам 2013 года. Двухъядерный процессор, современная операционная система Android 4.1, поддержка 3 G и слот для карт microSD объемом до 32 Gb позволяют загружать большое количество музыки, фильмов или фотографий, а также пользоваться интернет-доступом в сети 3 G на высоких скоростях. У планшета компактные размеры и небольшой вес - всего 350 г. Это позволяет использовать его в качестве основного «умного» устройства не только дома или на работе, но и в пути на масштабной территории действия сети «МегаФон».

Такой мобильный подарок всегда будет рядом, под рукой - как приятное воспоминание о том, кто его подарил.