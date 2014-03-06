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Праздник - повод для доброго дела! В Нижнем Тагиле проводится благотворительная вечеринка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздник - повод для доброго дела! В Нижнем Тагиле проводится благотворительная вечеринка

6 марта 2014, 10:15Общество
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