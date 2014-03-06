Праздник - повод для доброго дела! В Нижнем Тагиле проводится благотворительная вечеринка

Развивающийся в этом направлении Нижний Тагил и в этом году не сделал исключения. Так, в уже известном тагильчанам «Приличном месте» 9 марта состоится мега-вечеринка. Тусовщики с нетерпением ожидают этой ночи, тем более, что можно будет совместить приятное с полезным. Полноценные организаторы мероприятия - магазин одежды Redbox обещают, что сумма от проданных билетов пойдет полностью на благотворительность – в «Антоновский детский дом».

Все подробности можно узнать в самой группе мероприятия «the World DJ day» в социальной сети. Судя по заявкам ди-джеев – их будет целых тридцать человек. На сет каждого выделят по полчаса, и будет организовано два танцпола.

Напомним, в прошлом году ребятам удалось собрать более 30 тысяч рублей. Все средства были переданы необходимыми вещами в Дом малютки №1.

Кстати, этому дню предшествует целая неделя благотворительных деяний. Напоминаем, что общественная организация «Все наши» объявляет благотворительный сбор детских принадлежностей – подгузников и впитывающих пеленок.