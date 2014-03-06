В Нижнем Тагиле подсчитали уровень регистрируемой безработицы
6 марта 2014, 17:30ОбществоCorey
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За январь-февраль 2014 года в службы занятости Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа за помощью в поиске подходящего места работы обратились 1 812 человек, из них 1 366 человек нашли работу (доходное занятие). Об этом сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
Вместе с тем численность безработных граждан из категории экономически активного населения, состоящих на учете в центре занятости, в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО на 1 марта текущего года составила 1 333 человека.
Стоит также отметить, что, по данным на 1 марта 2014 года, в ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» было зарегистрировано 2 560 вакансий, из них 1 757 — по рабочим профессиям, 2 394 вакансии — с оплатой труда выше прожиточного минимума. Коэффициент напряженности составил 0,64 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 0,52 безработных.
Удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, в численности экономически активного населения (уровень регистрируемой безработицы) на 1 марта составил 0,62%.
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