В Нижнем Тагиле подсчитали уровень регистрируемой безработицы

Вместе с тем численность безработных граждан из категории экономически активного населения, состоящих на учете в центре занятости, в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО на 1 марта текущего года составила 1 333 человека.

Стоит также отметить, что, по данным на 1 марта 2014 года, в ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» было зарегистрировано 2 560 вакансий, из них 1 757 — по рабочим профессиям, 2 394 вакансии — с оплатой труда выше прожиточного минимума. Коэффициент напряженности составил 0,64 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 0,52 безработных.