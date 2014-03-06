В Нижнем Тагиле прошел митинг в поддержку мирных жителей Украины: «За братский народ!»

Мы не должны занимать позицию сторонних наблюдателей. Наше беспокойство относится к жителям города Кривой Рог, тесная связь с которым установилась еще в годы Великой Отечественной Войны, когда Нижний Тагил принял тысячу жителей Кривого Рога. Сейчас уже невозможно представить историю Нижнего Тагила без криворожских горняков, металлургов. Нельзя забывать и то, что земля Украины полита кровью тагильчан, защищавших страну от фашистских захватчиков зачитал свою речь Владимир Радаев.

Действительно, никто бы не подумал, что и в наши, казалось, мирные дни в Украине будет пролита кровь людей. Речь даже не о конкретном городе, а обо всей стране. А Нижний Тагил в определенном смысле находится также в гуще информационных событий.

Кстати, на площади перед кинотеатром «Современник» собрались около тысячи человек. Большинство - молодежь. Кроме того, общественные деятели, депутаты, чиновники и горожане. Даже экс-глава Нижнего Тагила Николай Диденко вышел со своим обращением к криворожцам.