В Свердловской области с начала года зарегистрировано шесть вспышек бешенства

Городской портал TagilCity.ru неоднократно публиковал информацию об инфекции, общался со специалистами – представителем Роспотребнадзора и главным ветеринарным врачом города Нижний Тагил. В Нижнем Тагиле за последние 40 лет случаи бешенства у людей не регистрировались. Инфицированные животные выявляются значительно реже, чем в других территориях Свердловской области. С 2011 года наблюдалось ухудшение ситуации по заболеваемости бешенством среди животных с ежегодной регистрацией случаев: 2011 год – лисица; 2012 год – собака; 2013 год – кот.

Однако сегодня стало известно о том, что с начала 2014 года в Свердловской области зарегистрировано целых шесть случаев бешенства - в городе Алапаевск, деревне Трубина и деревне Пиневке Ирбитского района, в Пышме - среди собак, в поселке Курьинском Ирбитского района среди лисиц и в городе Качканар - у кошек. Предлагаем пользователям TagilCity.ru вспомнить о том, как проводить профилактику данного заболевания.