Владельцам экологичных машин дадут скидку на транспортный налог
Московские власти обсудят возможность привязки транспортного налога к экологическому классу автомобилей. Скидки могут получить владельцы машин с моторами класса «Евро-4» и «Евро-5». Данная норма содержится в стратегии экологического развития столицы до 2030 года.
Об этом сообщает портал M24.ru со ссылкой на члена Мосгордумы Веру Степаненко.
«Мы много говорили о необходимости экологической составляющей [транспортного налога], но не внедряли, потому что у более дешевых отечественных машин зачастую были двигатели с низкими качественными характеристиками. Мы не хотели бить рублем по рукам наименее обеспеченных граждан. Сейчас промышленность выпускает двигатели с лучшими характеристиками, в городе интенсивно обновляется парк машин. Поэтому зависимостью транспортного налога от экологического класса мы уже никого не обидим», – пояснила Степаненко.
О том, какие скидки на транспортный налог могут получить владельцы машин с невысоким количеством вредных выбросов, пока не известно. Экологическую стратегию будут обсуждать до мая, а затем доработанный проект поступит в правительство Москвы.
На данный момент размер транспортного налога в России привязан к мощности мотора. Осенью прошлого года Минпромторг и Минфин договорились о переходе от транспортного налога к экологическому. Предполагается, что при расчете новых ставок, в частности, будет учитываться частота использования автомобилей, а также уровень вырабатываемых двигателем вредных веществ.
Кроме того, в конце 2013 года Госдуме было предложено вычитать мощность электромоторов из суммарной отдачи гибридных силовых установок при расчете транспортного налога. О дальнейшем развитии обеих инициатив пока не сообщается.
Помимо транспортного, существуют еще и другие виды налогов, которые необходимо оплачивать. Особенно это касается предпринимателей. Деятельность каждого предприятия регулярно подвергается контролю со стороны уполномоченных органов. Поэтому, вполне оправданным будет обращение в фирму, которая обеспечит сопровождение налоговых проверок. Об одной из таких фирм можно узнать на сайте buhgalteria-plus.ru.