Владельцам экологичных машин дадут скидку на транспортный налог

Об этом сообщает портал M24.ru со ссылкой на члена Мосгордумы Веру Степаненко.

«Мы много говорили о необходимости экологической составляющей [транспортного налога], но не внедряли, потому что у более дешевых отечественных машин зачастую были двигатели с низкими качественными характеристиками. Мы не хотели бить рублем по рукам наименее обеспеченных граждан. Сейчас промышленность выпускает двигатели с лучшими характеристиками, в городе интенсивно обновляется парк машин. Поэтому зависимостью транспортного налога от экологического класса мы уже никого не обидим», – пояснила Степаненко.

О том, какие скидки на транспортный налог могут получить владельцы машин с невысоким количеством вредных выбросов, пока не известно. Экологическую стратегию будут обсуждать до мая, а затем доработанный проект поступит в правительство Москвы.

На данный момент размер транспортного налога в России привязан к мощности мотора. Осенью прошлого года Минпромторг и Минфин договорились о переходе от транспортного налога к экологическому. Предполагается, что при расчете новых ставок, в частности, будет учитываться частота использования автомобилей, а также уровень вырабатываемых двигателем вредных веществ.

Кроме того, в конце 2013 года Госдуме было предложено вычитать мощность электромоторов из суммарной отдачи гибридных силовых установок при расчете транспортного налога. О дальнейшем развитии обеих инициатив пока не сообщается.