Фотографы-волонтёры поздравили пенсионеров Нижнего Тагила с 8 марта (ФОТО)

В честь Всемирного женского дня фотографы-волонтеры совместно с представителями социальных служб организовали для пожилых женщин праздничную фотосессию.

ЦПГИ «Вместе» сообщает, в фотосъемке приняло участие 50 женщин. Все они заранее подготовились к фотографированию - нарядно оделись и сделали причёски.

Все фотографии после обработки и печати будут подарены владелицам.

TagilCity.ru напоминает о том, что волонтерское движение проводит в Нижнем Тагиле активную работу. Ему всегда нужны новые члены.

ФОТО: ЦПГИ «Вместе»