Фотографы-волонтёры поздравили пенсионеров Нижнего Тагила с 8 марта (ФОТО)
6 марта 2016, 13:20ОбществоПавел Щербина
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Мероприятие проходило в отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
В честь Всемирного женского дня фотографы-волонтеры совместно с представителями социальных служб организовали для пожилых женщин праздничную фотосессию.
ЦПГИ «Вместе» сообщает, в фотосъемке приняло участие 50 женщин. Все они заранее подготовились к фотографированию - нарядно оделись и сделали причёски.
Все фотографии после обработки и печати будут подарены владелицам.
TagilCity.ru напоминает о том, что волонтерское движение проводит в Нижнем Тагиле активную работу. Ему всегда нужны новые члены.
ФОТО: ЦПГИ «Вместе»
© Эрик Х., TagilCity.ru
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