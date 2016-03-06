Суд поставил точку в деле полицейского из Нижнего Тагила, «крышевавшего» проституток

Тогда предполагалось, что коррумпированный полицейский, в связи со своим переводом в Екатеринбург, пытался продать своему коллеге право «крышевать» бизнес, связанный с проституцией.

При разбирательстве этого щекотливого дела были расследованы все обстоятельства произошедшего. Оказалось, что тагильчанин, который был водителем у проституток, попросил у своего товарища, служившего в полиции, передать взятку следователю, расследовавшему его дело, для того, чтобы избежать уголовной ответственности.

При попытке дачи взятки оба были задержаны. Полицейский, взявший на себя роль посредника между водителем проституток и следователем, вскоре был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

ИА «Между строк» сообщает о том, что над мужчинами состоялся суд. Теперь уже бывший полицейский был приговорён к штрафу в размере 350 000 рублей, а его товарищ будет должен выплатить государству штраф в 300 000 рублей.