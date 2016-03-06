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Суд поставил точку в деле полицейского из Нижнего Тагила, «крышевавшего» проституток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд поставил точку в деле полицейского из Нижнего Тагила, «крышевавшего» проституток

6 марта 2016, 12:00ОбществоПавел Щербина
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