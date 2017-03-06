С наступающим праздником весны и женственности! С 8 марта!
6 марта 2017, 15:05ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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Поздравляем с 8 марта! Напоминаем, что МАРАФОН СКИДОК продолжается!С 1 по 15 марта: - "Весенняя скидка" - 8% на установку скайсов (Стоматологический центр "Консул").
Поздравляем с 8 марта! Напоминаем, что МАРАФОН СКИДОК продолжается!
С 1 по 15 марта:
- "Весенняя скидка" - 8% на установку скайсов (Стоматологический центр "Консул"). Подробности здесь.
- "Весенняя скидка" - 8% на маникюр с покрытием и лечение волос в парикмахерском зале (Центр эстетической медицины "Консул-ST". Подробности в парикмахерском и маникюрном зале.
И всегда, к любому празднику уместны подарочные сертификаты от Медицинского центра "Консул"!
Наши пожелания - в видеооткрытке. Смотреть открытку.
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