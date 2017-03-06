С наступающим праздником весны и женственности! С 8 марта!

Поздравляем с 8 марта! Напоминаем, что МАРАФОН СКИДОК продолжается!

С 1 по 15 марта:

- "Весенняя скидка" - 8% на установку скайсов (Стоматологический центр "Консул"). Подробности здесь.

- "Весенняя скидка" - 8% на маникюр с покрытием и лечение волос в парикмахерском зале (Центр эстетической медицины "Консул-ST". Подробности в парикмахерском и маникюрном зале.