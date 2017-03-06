Советник президента России по вопросам интернета ответит на вопросы в прямом эфире на сайте «ВКонтакте»
6 марта 2017, 15:35Общество
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Советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко ответит на вопросы в прямом эфире VKLive в понедельник, 6 марта, в 19:00 по Москве.
Внезапно ставший знаменитым как пресс-секретарь ВКонтакте, Герман Клименко действительно может рассказать много интересного о судьбе русскоязычного интернета и планах правительства на этот счёт.
Задатьсвои вопросы можно в комментариях к записи: vk.com/wall425544_3894. Самые интересные будут озвучены в эфире.
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